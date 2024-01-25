Örnek No:55*

T.C.ŞİLE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, ÇAVUŞ Mahalle/Köy, Karanlık Kısık Yolu Mevkii, 98 Ada, 115 Parsel, 4 Nolu Bağımsız bölüm sayılı taşınmaz satılacaktır.

Adresi : İstanbul Şile Çavuş Mh.98 Ada,115 Parsel 4 Nolu Daire Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 269,00 m2

İmar Durumu : Şile Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10/08/2022 tarih79239824-310.05-E.4131/8179 sayılı yazılarında belirtildiği gibi, İstanbul ili şile ilçesi Çavuş mah. 98 Ada, 115 parsel 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında K.A.K.S:1,20 Yapılaşma yoğunluğunda3 kat konutalanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.909.025,76 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:40

18/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01972504

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