T.C.

RİZE3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/192 Esas

Davacı Botaş Boru Hatları Petrol Taşıma A.Ş. ile davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olanKamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davacı idare vekili dava dilekçesi ile özetle; Rize ili Merkez ilçesi KüçükköyMahallesinde bulunan 104 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 226,46 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 35,86 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının, 104 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 493,01 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 396,33 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının, 108 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 297,99 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 158,96 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının, 108 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 441,02 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 170,4 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının ve 111 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 53,21 m²'lik daimi irtifak hakkı ile 76,31 m²'lik kısmının 1 yıllık geçici irtifak hakkının davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava konusu taşınmaz maliklerinden olan dahili davalı Muhammet Taner Yazıcı'ya dava dilekçesi ekli meşruhatlı tebligat çıkartıldığı ancak tebligatın davalıya tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idare tarafından kamulaştırma işlemi yapıldığı, bu işleme karşılık bu ilanının yayımlandığı tarihten itibaren;

Dahili davalıMehmet Ziya ve Melahat oğlu, 15/06/1955 doğumlu, 474***88 TC kimlik numaralı Muhammet Taner Yazıcı'ya İdari ve adli yargıda düzeltme davası açabileceği, bu davalarda husumetin adı geçen davacı idareye yöneltilebileceği aksi takdirde dava konusu taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına yol olarak terkinine karar verileceği, belirlenen kamulaştırma bedelininZiraat Bankası Rize Şubesine nezdinde dava dosyası numarasına açılacak hesaba bloke edileceği, konuyla ilgili tüm savunma ve delillerin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, davalının duruşmanın atılı bulunduğu 21.05.2024 günü saat 09:15'te mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelerinin gerekli olduğu aksi takdirde H.M.K. 139. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.19/01/2024

Basın No: ILN01972541

#ilan.gov.tr