T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2023/824 21/12/2023
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Evcili Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 119
PARSEL NO : 9
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AYŞE KABAKÇI-47638142498
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 119 Ada, 9 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01973659
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