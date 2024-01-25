T.C.

KUMLUCA

2. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2019/140 Esas

İLAN METNİ

SANIK: Ahmet TURHAN, T.C. Kimlik No:537*****054 Osman ve Cemile oğlu, 09/10/1980 ÖMERLİ doğumlu, MARDİN, ÖMERLİ, Beşikkaya mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Müşteki Balamur Sebze ve Meyve Komisyonculuğu Dış Ticaret Tarım Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi ile Sanık Ahmet TURHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Çekle ilgili karşılıksızdır işlemine sebebiyet verme suçundan yürütülen kovuşturmada, Sanık Ahmet TURHAN'ın bilinen en son adresine, UYAP SGK sisteminde bulunan iş yeri adresine ve kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucu elde edilen adrese tebligat çıkartılmış ancak tebliğ edilememiş, 14.09.2023 tarihi itibariyle MERNİS siteminde adresinin boş olduğu görülmüş ve sanığın yapılan araştırmalar sonucunda adresi tespit edilememiştir.

Sanık hakkında mahkememizce verilen gerekçeli kararın adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir. Sanık Ahmet TURHAN hakkında, üzerine atılı suçtan dolayı, Mahkememizin 29.03.2021 tarihli 2019/140 Esas, 2021/59 sayılı kararı ile; 1-Garanti bankası 1.Sanayi sitesi/İzmir şubesine ait 23/11/2019 keşide tarihli, keşide yeri izmir 8005358 seri nolu50.000,00-TL,bedelliçekten dolayı 47.970,00-TL Adli Para Cezası 2- 2019/141 Esas sayılı dosyası yönündün, Garanti bankası 1.Sanayi sitesi/İzmir şubesine ait 09/11/2019 keşide tarihli, keşide yeri izmir 8005356 seri nolu60.000,00-TL,bedelliçekten dolayı 57.970,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına dair karar verilmiştir. Bu karara karşı, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde, mahkememize sunulacak veya mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir yer icra ceza mahkemesine sunulacak dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yoluna başvurabileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 14.09.2023

Basın No: ILN01973661

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