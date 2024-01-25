T.C. KOZLUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO :2023/127 Esas DAHİLİ DAVALI :EŞREF CABAS, Merkezköyler 101 Meydan Mah. Gülüstan Cad. No:2,Merkez/BATMANDavacı , Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ileDavalılar , Bedriye Cabas, Birgül Özden, Edip Cabas, Elmas Cabas, Ercan Cabas, Erkan Cabas, Eşref Cabas, Fikret Cabas, Hamdullah Cabas, Hazime Okan, Kenan Cabas, Mehdiye Can, Mehmet Şah Cabas, Melekşah Baskın, Melike Çetiz, Mustafa Cabas, Nakise Bozan, Orhan Cabas, Songül Kaplan, Yazgül Bozan Arasında Mahkememizde Görülmekte Olan Alacak (kurum Zararı Nedeniyle) Davası Nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 30/01/2024 günü saat: 09:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 'nun 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/01/2024

Basın No: ILN01973239

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