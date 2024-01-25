İLAN

T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/450

MİRASÇI : SEDAT KARAKAYA - [T.C.K.N: 382*****536]

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/05/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK.'nun 186. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma gününün yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01972636

#ilan.gov.tr