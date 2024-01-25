T.C.KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO :2017/576 Esas

KARAR NO : 2022/1050 Karar

Konu: Gerekçeli kararın tebliği hk.

Eşyayı aldatıcıişlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/10/2022 tarihli ilamı ilehakkında 1 Yıl 8 Ay Hapis (2 Yıl Erteli) ve 1.660,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına kararı verilen Guguli ve Shotaoğlu, 14/06/1976 Gürcistan doğumlu GOCHA SHARASHIDZE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 üzerinde gazetede ilanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.01.2024

Basın No: ILN01973081

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