Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/515 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/515 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, KOCATEPE Mahalle/Köy, 7526 Ada, 53 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz konum olarak bölge iskan amaçlı gelişim göstermiş olup, genellikle orta gelir grubu tarafından tercih edilen konut amaçlı kullanılan, bitişik nizamda inşa edilmiş 2-3 katlı apartman tipi yapılar bulunmaktadır. Bölgenin belediye hizmetleri ve sosyal donatı alanları tam olup, toplu taşıma araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Konu taşınmaz, Adnan Kahveci Caddesine 250m, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne 280m, 31 Nolu Aile Sağlığı Merkezine 300m, Menderes Caddesine 550m, Vali Rahmi Bey İlkokuluna 950m, Buca 85. Yıl And. Lisesine 780m kuş uçuşu mesafede yer almaktadır.

Keşif tarihinde konu parsel üzerinde bitişik nizamda betonarme karkas yapı tarzında bodrum+zemin +2 normal kat olmak üzere toplam 4 katlı inşa edilmiş bir adet bina bulunmaktadır. Onaylı projesine göre bodrum, zemin ve 1. Katlarda birer adet daire olmak üzere binada toplam 3 adet bağımsız bölüm kayıtlıdır.

Binanın 2. Katında, 1. Kattaki dairenin dubleksi bulunmaktadır. Ana taşınmazın girişi bodrum kattan ve binanın 361/3 Sokağa bakan cephesinden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesi standart dış cephe boyası ile boyalı olup bina giriş kapısı camlı demir kapıdır. Dışardan yapılan incelemede ana taşınmazda doğalgaz tesisatı bulunduğu gözlemlenmiştir. Buca Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivi?nde yapılan incelemede parsel için düzenlenmiş 13.10.2004

tarihli Yapı Ruhsat, Ruhsat eki Mimari Projesi ve 09.11.2005 tarihli Yapı Kullanma Belgesi bulunduğu

görülmüştür. Yapı Ruhsatına göre tespite konu taşınmaz, keşif tarihinde yaklaşık 19 yaşındadır. 02.12.1982 GÜN VE 17886 SAYILI RESMİ GAZETE' de yayımlanan aşınma paylarına ilişkin oranları gösteren cetvele göre %20 yıpranması bulunduğu hesaplamalarda dikkate alınacaktır.

Buca Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde incelenen Kat İrtifakına esas Mimari Projesi ve Numarataj Krokisine göre tespite konu 3 nolu bağımsız bölüm, katta tek daire olarak inşa edilmiş binanın 1. ve 2 katında konumlanmaktadır. Keşif tarihinde dairede kimse olmadığından çevrede yapılan araştırmada konu mülkün

kime ait olduğu ve kim tarafından, nasıl kullanıldığına dair bir bilgi alınamamış olup daire kapısına muhtıra bırakılarak incelemeler dışarıdan yapılmıştır. Bırakılan muhtıraya geri dönüş yapan kişi daireyi konut olarak kullandığını beyan etmiş olup kendisinden dairenin iç fotoğrafları istenmiştir. Rapor ekinde bulunan iç mekan fotoğraflar kiracı tarafından elektronik posta ile gönderilmiştir. Buca Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde incelenen onaylı projesine göre konu taşınmazın 1. Kattaki bölüm, salon, bir adet oda, mutfak, antre+iç merdiven, kömürlük, wc ve 2 adet balkon; 2. Kattaki bölümü 4 adet oda, 2 adet banyo, antre+iç merdiven ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Dava konusu taşınmaz projesine göre ortak alanlar hariç toplam net 176,60m2, brüt 194m2 kullanım alanına sahip olup Yapı Ruhsatı ve Ruhsat tarihindeki imar yönetmeliklerine göre 234m2 kullanım alanlıdır., 123,83 m2 yüzölçümü, 8/16 arsa payı, Barış Mah. 361/3 Sokak No:44 Yıldız Apartmanı, Kat:1-2 D:3 Buca/İzmir Buca / İZMİR adresli

Adresi : Barış Mah. 361/3 Sokak No:44 Yıldız Apartmanı, Kat:1-2 D:3 Buca/İzmir

Yüzölçümü : 123,83 m2

Arsa Payı : 8/16

İmar Durumu: Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde yapılan araştırmada dava konusu 7526 ada, 53 parsel; "Buca/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Bitişik Nizamda, Üç Kat (B-3) yapılanma kararında Konut Alanı içinde kaldığı, ancak bölgede 2. Etap Revizyon İmar çalışması yapıldığı, bu süreçte ruhsatların tutanakla verildiği" bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 4.100.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: YÖNETİM PLANI: 19/08/2005 Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 15:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 15:00

17/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01973552

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