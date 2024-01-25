T.C. İSTANBUL 51. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO :2022/306 Esas

KARAR NO :2023/762 Karar

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile gerçekleşen davada müşteki sanıklar Belal S. T. Alhor ve Adham I. J. Yaghi 'nin ayrı ayrı 3.360,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmalarına, verilen hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. Maddesinin 5 ve 6. Fıkrası gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Müşteki sanıklar Adham I. J. Yaghi (İbrahim ve Fathiya oğlu, 03/12/1990 Filistin doğumlu) ve Belal S. T. Alhor'un (Salah ve Samira oğlu, 20/01/1993 Filistin doğumlu) açık adresleri bilinmediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolu açık olduğu, belirtilen sürede itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.24/01/2024

Basın No: ILN01973543

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