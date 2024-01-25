T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/671 Esas

KARAR NO : 2023/522

Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2023 tarihli ilamı ile 179/3 maddesi gereğince 1 AY 26 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e) cezası ile cezalandırılan Hasan ve Memnune oğlu, 24/08/1993 doğumlu, Çorum, Sungurlu, İnegazili mah/köy nüfusuna kayıtlı YILMAZ OMAT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonrakararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.24.01.2024

Basın No: ILN01973248

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