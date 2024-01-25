T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/14 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, İstinye Mahallesi, 1371 ada, 8 parsel sayılı 86,19 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin faaliyetlerin kapsamında, İstanbul İli hudutları dahilinde yer alan ve kamulaştırma işlemlerine, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince EPDK 7163-6 sayılı kararı üzerine kamulaştırma kararı ile başlanmış, söz konusu kamulaştırma kararına Genel Müdürlüğümüzün 11/12/2023 tarih 864155 sayılı yazısı ile dava açma oluru ile kamu kararı alındığını, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik maddesine göre Kıymet Takdir Komisyonunca değer takdir edildiğini, taşınmazın tapu kütüğünde vakıf idaresi, haciz ipotek vs gibi herhangi ayni hak ve mevcut ise kamulaştırmada bedele dönüşeceğine, taşınmazın TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesinin temini için Hakimliğimizde dava açılmıştır.

Kamulaştırma kanununun 8-10 maddesi uyarınca kamuoyuna ilanen duyurulur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/14 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 15/01/2024

Basın No: ILN01973387

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