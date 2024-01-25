T.C.FETHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/703

Mahkememizin 2022/703 esas sayılı dosyası davacısı Özcan Avcı tarafından davalılar Fethiye Belediye Başkanlığı, Fethiye Mal Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Muğla İli Fethiye İlçesi Nif Mah 284 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 10.08.2021 yılında kesinleşen kadastro güncelleme çalışmaları sırasında davalı hazine adına tespit ve tescil edildiği, taşınmazın 1940 lı yıllardan bu yana davacı murisi Orhan Avcı'nın zilyet ve tasarrufunda bulunduğu, murisin 1994 yılından ölümünden sonra mirasçılar arasında yapılan sözlü rızai paylaşım ile davacıya kaldığından taşınmazın Maliye Hazinesi adına olan tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya tescili talep edilmiş olmakla,

Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/703 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01973149

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