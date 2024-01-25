T.C.

EREĞLİ(KONYA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/283 Esas

Davacı Ahmet Yılmaz ile davalı Mehmet Tılgır ve Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine Tapu İptal ve Tescil davasının TMK 713/4 maddesi gereğince ilan edilmesine karar verilmekle,

Dava konusu taşınmaz, Konya ili Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi 127 Ada 77-78 Parsel sayılı olup, davacı Ahmet Yılmaz adına TMK'nın 713/1. maddesi dayanak kılınarak tescili istenildiğinden, taşınmaz üzerinde hak iddiası olanlar ya da koşulların gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilanı takiben üç ay içerisinde Ereğli (Konya) 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/283 esas numarası yazılı dava dosyasına yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN01972032

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