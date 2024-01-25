Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/62 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/62 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 03/12/2023 tarihli bilirkişilerin raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Akçakiraz/Kıraç mah. Güllü Bağlar mevkii 409 Ada 39 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında her ne kadar sulu tarla niteliğinde gözüküyorsa da Akçakiraz Belediyesi Uygulama İmar Planı içinde yer aldığı, her türlü Belediye hizmetlerinden faydalandığı ve etrafının meskûn mahal olduğu, elektrik ve ulaşım hizmetlerinden faydalandığı, Arsa vasfı kazanmış olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde; 25-30 yaşlarında 5 adet badem ağacı, 45-50 yaşlarında 9 adet dut ağacı,7 adet akasya ağacının dikili olduğu, taşınmaz içinde dikili olan bağ omçalarının bakımsız olduğu ve ekonomik değerinin olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın arsa değeri: 2.140.060,00 TL, Ziraai unsurlarının değeri: 22.971,58 TL'dir. Akçakiraz Belediye Başkanlığının 05/12/2023 tarih 1366 sayılı cevabi yazısında; Son imar durumu cami ve 2 katlı konut alanı olarak geçtiği bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 4.115,50 m2 Kıymeti : 2.163.031,58 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Şerh: Krokisinde A harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir. Tarih: 25/05/2018 Yevmiye: 15550 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 10:00 Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 10:00

22/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01973389

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