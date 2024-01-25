Örnek No:55*

T.C.

ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1048-2869 E-K sayılı kesin kararı ile; 30/11/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk (Salkaya) Köyü Yılan Geçiren mevkii 179 Ada 63 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla ve kavaklık vasfındadır. Dava konusu taşınmaz sınırlarında ekonomik ömrünü tamamlamış kavak, söğüt vs meyvesiz ağaçların dikili olduğu, taşınmazın ekili ve sürülü olmadığı, ağaçların değerlerinin olmadığı Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, taşlılık, alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan fiili kullanım olarak susuz tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/04/2023 tarih 34272 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın köy yerleşik alan içerisinde olduğu, plansız alanlar imar yönetmeliği iskan içi alanlar hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/04/2023 tarih 51903 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 1.990,99 m2Kıymeti : 298.648,50 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 10:02 Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Elazığ 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1048-2869 E-K sayılı kesin kararı ile; 30/11/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk (Salkaya) Köyü Yılan Geçiren mevkii 179 Ada 71 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Dava konusu taşınmaz sınırlarında ekonomik ömrünü tamamlamış 50 yaş üzeri dut ağaçlarının dikili olduğu, taşınmazın ekili ve sürülü olmadığı, ağaçların ekonomik değerinin olmadığı, Taşınmazın eğimleri % 4-6 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, taşlılık, alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan fiili kullanım olarak susuz tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/04/2023 tarih 34272 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın köy yerleşik alan içerisinde olduğu, plansız alanlar imar yönetmeliği iskan içi alanlar hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/04/2023 tarih 51903 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 2.499,22 m2Kıymeti : 374.883,00 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:22 Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 10:22 Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 10:22

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1048-2869 E-K sayılı kesin kararı ile; 30/11/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk (Salkaya) Köyü Yılan Geçiren mevkii 199 Ada 26 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmazın eğiminin % 5-7 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan fiili kullanım olarak susuz tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/04/2023 tarih 34272 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın köy yerleşik alan dışında olup, iskan dışı alanlar hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/04/2023 tarih 51903 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 33.402,45 m2 Kıymeti : 3.340.245,00 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 11:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 11:02 Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 11:02

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1048-2869 E-K sayılı kesin kararı ile; 30/11/2023 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk (Salkaya) Köyü Yılan Geçiren mevkii 184 Ada 20 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmazın eğiminin % 5-7 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan fiili kullanım olarak susuz tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12/04/2023 tarih 34272 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın köy yerleşik alan dışında olup, iskan dışı alanlar hükümlerine tabi olduğu bildirilmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 13/04/2023 tarih 51903 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 28.322,80 m2 Kıymeti : 2.832.280,00 TL

KDV Oranı : %10 (07/07/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda KDV oranı %10 alınmıştır.)

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:42 Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 11:42 Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 11:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No:ILN01972674

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