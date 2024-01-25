T.C.

AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ)SATIŞ MEMURLUĞU

2021/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Şifahane Mah. 3441 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 1.017,00 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam E:90 ve Hmax:9,50

Kıymeti : 4.780.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 100 m2 Yığma Yapı hakkında ağır hasar kaydı vardır. Şerh ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 14:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 14:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Şifahane Mah.3441 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 1.192,00 m2

İmar Durumu :Ayrık nizam E:90 ve Hmax:9,50

Kıymeti : 5.365.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 14:51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2024 - 14:51 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 14:51

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01972198

#ilan.gov.tr