Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2022/361 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/361 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Silivri Tapu Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 29.03.2022 tarih, 4550297 sayılı tapu kayıt örneğine göre Silivri İlçesi, Beyciler Mahallesi, 199 ada, 3 parsel sayılı 738,10m2 miktarlı Bir Katlı B.A.K. ve Arsası vasıflı taşınmazın tamamının Yeter Durmaz adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat ile şerheler hanesinde "İstanbul 25.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/455 Esas sayılı Tasarrufun İptali Gereği" haciz işlenmiştir şerhinin mevcut olduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre Beyciler Mahallesi 199 ada, 3 parsel sayılı yer 27.06.2011 tasdik tarihli, Beyciler Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmaktadır. Konut Alanında; Yapı Emsali: 0,25 olup, Yapı Yüksekliği 2 kattır. Yapı düzeni Ayrık Nizam olup ön bahçe mesafesi 5m., arka bahçe mesafesi h/2 ve komşu bahçe mesafesi 3m.dir. denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çapı arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Beyciler Mahallesi, Akyar Caddesinden ayrılan Şengül Sokakta, tapunun 199 ada, 3 parsel numarasına kayıtlı ve Şengül Sokaktan 1 dış kapı numarası alan 738,10m2 miktarlı Bir Katlı B.A.K. ve Arsası vasıflı taşınmazın tamamı niteliğindedir.

Beyciler Mahallesi merkezi içinde bulunan Şengül Sokakta ve bu sokaktan 1 dış kapı numarası alan tamamı 738,10m2 alana sahip parsel üzerinde keşif tarihi itibari ile bir adet tek katlı B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, doğalgazlı yapı bulunmaktadır. Tek daireli, brüt 130,00m2 alanlı olan daiernin pencere doğramaları PVC ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, ahşap iç kapılı, zeminler seramik ve parke kaplı, mutfakta sabit tezgah üstü ahşap dolaplı, oda duvarları sıvalı ve boyalıdır. Keşif tarihi itibari ile boş durumdadır.

Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı kısmen tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan kısmen istifade edecek konumda köy merkezinde yer almaktadır.

Adresi : Beyciler Mah. 199 Ada, 3 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 738,10 m2

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 13:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 13:54

22/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01972363

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