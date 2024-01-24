Örnek No:55*

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ: 2023/83 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/83 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 974 ada, 114 parsel nolu, 792,50 m² yüzölçümlü, Dört Kat Dört Meskenli Kargir Apartman vasıflı taşınmazda kain 2/6 arsa paylı, Zemin kat (1) nolu Mesken vasıflı taşınmazın 1/4 hissesidir. Adres: Yeniköy Mahallesi, Çelebi Deresi Sokak, No:16, Daire No:1 (Tapu B. Bölüm 1)Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti : 2.500.000,00 TLKDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: 2981 sayılı yasaya göre tescil edildi beyanı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2024 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 13:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:40

17/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01972123

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