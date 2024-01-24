T.C.

ADANA1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/195 Esas

KARAR NO : 2023/1096

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin 05/10/2023 tarih ve 2020/195 Esas 2023/1096 Karar sayılı ilamı ile hakkında "suç tarihinde yürürlükte bulunan ve zamanaşımı süresi yönünden sanıkların lehine olduğu değerlendirilen 4733 sayılı Kanunun 8/4 Maddesi kapsamında kaldığı ve sanığın üzerine atılı suçun su dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e ve 67/4 maddeleri ve 5271 Sayılı CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca sanıkhakkında açılan kamu davasının DÜŞMESİNE," şeklinde hüküm kurulan Hüseyin ve Hatice oğlu, 07/10/1978 Kilis doğumlu, Kilis, Merkez, Güneşli mah/köy nüfusuna kayıtlı, T.C. 62701435222 kimlik numaralı, Hürriyet Mah. Ökkeş Kaya Cad. No:16 İslahiye/Gaziantep adresinde kayıtlı KENAN HAYVE tüm aramalara rağmen bulunamamış, kendisine mahkememizin 05/10/2023 tarih ve 2020/195 Esas 2023/1096 Karar sayılı ilamı tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01971708

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