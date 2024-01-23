T.C.

YÜKSEKOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/510

DAVACI : Mehmet Kayacan

DAVALILAR :Hazine-i Maliye

Karlı Köyü Muhtarlığı

DAVA : Tapu İptal ve Tescil

DAVA TARİHİ : 20/09/2017

Davacı Mehmet Kayacan İle Davalı Karlı Köyü Muhtarlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Hakkari ili Yüksekova İlçesi Karlı Köyünde yer alan 102 ada 2,3 ve 4 parselde bulunan tespit dışı bırakılan alanın doğusunda dere boşluğu, batısında 102 ada 2,3 ve 4 nolu parseller, kuzeyinde 102 ada 2 parsel ve dere boşluğu, güneyinde dere boşluğu olan taşınmazın 13/07/2023 tarihli Fen bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın A harfi ile gösterilen alanın (9633,49 m2) tespit dışı bırakılan alanı kapsadığı ayrıca yeniden hesaplama yapılarak B harfi ile gösterilen alanın (4567,00 m2) tespit dışı olduğu, davacı Mehmet Kayacan tarafından aleyhine açılan davada tespit dışı bırakılan alanın davacı adına TMK 713. Maddesi gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Yüksekova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/510 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4 maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01971682

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