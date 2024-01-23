İLAN T.C. ULUS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/173 Esas

DAVALILAR : FATMA ÇİFTCİ

Davacı TEDAŞ tarafından Bartın İli, Ulus İlçesi, Isırganlı Köyü, 112 ada 13 parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan araştırmalar neticesinde herhangi bir adres kaydına rastlanılmadığı anlaşıldığından dosyanın duruşmasının 19/02/2024 günü saat 11:00 bırakıldığının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma gününü bildirir tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01971438

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