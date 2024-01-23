Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/97 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/97 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, tokat dere Mevkii, 2392 Parsel, Sakarya ili, Serdiv ...

Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdvan Köyü, Tokat Dere Mevkii, 2392 Parsel , TapudaÜzerindeKerpiç Ev VeDam Bulunan Taşınmaz. Ancak KeşifteYerin ÜzerindekiYapı Yıkılmıştır. Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 2.656,11 m2

Kıymeti : 6.640.275,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 10:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 10:33

16/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Örnek No:55*

T.C.

SAKARYA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/97 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/97 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, 1553 Ada, 1 Parsel, Sakarya ili, Serdivan ilçesi, S ...

Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi,Serdivan Mah,1553 Ada,1 Parsel1.688,27 M2 Li , Kayden Arsa Vasfında Taşınmaz.Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.688,27 m2

Kıymeti : 13.737.456,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2024 - 10:06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2024 - 10:06 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 10:06

16/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01972041

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