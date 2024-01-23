T.C. İSTANBUL 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/389 Esas

KARAR NO : 2023/547

Nitelikli Dolandırıcılık suçundan sanık Muhamber KARAVAŞ hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 12.10.2023 tarih, 2023/389 Esas ve 2023/547 Karar sayılı kararı sanık Muhamber KARAVAŞ'ın beraatine karar verilmiş, Nuretdin ve Maya oğlu, 23.07.1971 doğumlu, Kars, Akyaka, İncedere köyü nüfusuna kayıtlı sanık Muhamber KARAVAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYINLANAN GAZETEDE VE INTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya bir başka yer ceza mahkemesi aracılığı ile ceza infaz kurumunda bulunanlar için ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilmesi yahut tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunması sureti ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verildiği İLAN OLUNUR. 22.01.2024

Basın No: ILN01972191

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