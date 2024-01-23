İ L A N

T.C. DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/61

DAVACI : HANİFE TÜRKYILMAZ - 43159285096

DAVALI : DÜZCE MALİYE HAZİNESİ

Davacı Hanife Türkyılmaz tarafından davalı Düzce Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu iptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında dava konusu taşınmazın TMK 713/4 maddesi gereğince yerel ve ulusal gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Dava konusu Düzce ili Merkez İlçesi Beyköy Mahallesi Kavlanlık Mevki 531 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydındaki malik hanesinin iptali ile davacı adına tescili istenildiğinden, taşınmaz üzerinde bir hak iddiasında bulunanlar olduğu takdirde ilanı takiben üç ay içerisinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyamıza yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN01971707

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