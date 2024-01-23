T.C. BAKIRKÖY 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/674 Esas

KARAR NO : 2023/469

Muhammed Selih ve Fatıma oğlu, 1993 Suriye Doğumlu, sanık BAHATTİN MUHAMMED hakkında Mahkememizin 07.11.2023 tarihli 2022/674 esas 2023/469 karar sayılı dosyasında Basit Yaralama suçundanHükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına dair karar verildiği, kararın tüm çabalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tüm aramalara rağmen sanığın bulunamadığı anlaşıldığından;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü gazetelerin birinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE ve Genel İnternet Haber Sitesinde YAYINLATTIRILMASINA-

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 7 gün içinde mahkememize hitaben yazılacak bir dilekçe veya aynı sürede mahkeme kalemine yapacağı itiraz nedenini belirtir beyanı sonucu tanzim edilecek tutanak ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur.22/01/2024

Basın No: ILN01971983

#ilan.gov.tr