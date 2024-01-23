ALAŞEHİRSULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2023/8 /1TEREKE

19829475814 TC.Kimlik Numaralı SAMİ ERİN terekesinin, Alaşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin, 29/09/2023 Tarih ve 2023/8 TEREKE Esas, 2023/ 29karar sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01972016

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