TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

( KAMULAŞTIRMA İLANI )

Elazığ TEİAŞ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan 154 kV BESNİ OSB İrtibatları Enerji İletim Hattı'nın geçişi sebebiyle tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda idare adına tescili ile tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacı ile 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereğince mahallinde pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak sonuç alınamadığından ikinci kez pazarlık işlemi yapılması gerekli görülmüştür. Buna göre;

1.TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih ve 3-11 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince belirtilen taşınmazlardan bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 10.02.2022 tarih, 104697 sayılı OLUR'u ile onaylandığı,

3. Anlaşma sağlanan taşınmazlara ait kamulaştırma bedelinin tamamın hak sahibi adına tapu tescil işlemi akabinde ödeneceği,

4. İdarece adınıza kayıtlı taşınmazın kamulaştırmasına bir itirazınız var ise ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde idareye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

6. Pazarlık adresinin TEİAŞ 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ olduğu;

7. Tebligat yerine geçmek üzere yapılan iş bu ilandan itibaren on beş ( 15 ) gün içinde hak sahibi veya kanuni vekili tarafından yukarıda belirtilen gün ve saatte hazır bulunulduğu takdirde kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenebileceği, aksi takdirde konunun 2942 (D.4650) sayılı yasanın 10. maddesine göre ilgili mahkeme tarafından karara bağlanacağı;

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

Not: TAŞINMAZ BİLGİLERİ TABLODADIR

154 kV BESNİ OSB İRTİBATLARI EİH SIRA İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA PARSEL ADI SOYADI BABA ADI 1 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 10 ZEYNEP ABDİ ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU AYŞE 2 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 9 ZEYNEP ABDİ ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU AYŞE 3 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 11 HASAN DERELİ MAMO 4 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 ARİF PAMUKÇU MUSTAFA 5 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU CELAL PAMUKÇU MUSTAFA 6 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 ÖMER ÖZTÜRK MEMET GAZİ 7 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 ERDAL YILMAZ SEYDİ 8 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MEMET LEBLEBİCİ VAKAS 9 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 NİLGÜN NERGİZ VAKAS ADIYAMAN BESNİ 18 ADIYAMAN BESNİ 30 10 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 HASAN YILMAZ SEYDİ 11 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 YILMAZ PAMUKÇU ABDULKADİR 12 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 23 ZEYNEP YILDIRIM VAKAS 13 ADIYAMAN BESNİ 24 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 FATMA EZGİ MUSTAFA 14 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6 MUSTAFA GÜNEŞHAN HÜSEYİN 15 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 HÜSEYİN 17 16 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 SERVİ TUĞSUZ HACI RAMAZAN 18 30 17 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MELTEM ÇEKÇEK ABDULKADİR 18 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MUSTAFA SALICI ABBAS 19 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 EMİŞEN ERMERCAN HÜSEYİN 17 20 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6 EMİŞEN ERMERCAN HÜSEYİN 21 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 AHMET PAMUKÇU ABDULKADİR 22 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 ÖZGÜR TUĞSUZ GÜZEL HÜSEYİN 18 23 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 ELİF YILDIRIM MEHMET 42 24 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 178 9 ELİF YILDIRIM MEHMET 25 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 ÖMER ÖZTÜRK MEHMET GAZİ 18 26 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 ERSAN GÜRKAN MEMET 27 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 3 ZEYNEP GÜNEŞHAN OSMAN 28 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 EFİL GÜRKAN MEMET 29 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 SULTAN GÜRKAN VAKKAS 30 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 BEKİR GÜNEŞHAN HÜSEYİN 17 31 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6 32 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MÜRRÜVET SALICI HÜSEYİN 33 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 30 AYŞE KARAKAYA ALİ 21 34 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 65 MUSTAFA TÜRK ARİF 35 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 SERHAT TUĞSUZ MUHAMMET 18 36 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 715 MUSTAFA ARSLAN VAKKAS 37 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 318 9 GÜLSER EMRE MEMET SADIK 10 38 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 SEVDA GÜLTEN HALİL 39 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 AHMET TUĞSUZ ALİ 18 40 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 65 GÜLERDEM TÜRK ARİF 41 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 HACI ALİ GÜRKAN ALİ HAYDAR 42 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 783 MEHMET SUNAR MUSTAFA 782 780 43 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 180 12 MEHMET PAYAM HAMİT 34 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 56 DERVİŞ SAĞ ALİ 35 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 181 3 EMİNE PAYAM BAYRAM 36 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 FATMA KARAKAYA AHMET 30 37 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 62 HÜSEYİN POLAT MEMET 477 60 38 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 HATİCE KARAKAYA ALİ 30 39 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 AHMET YILMAZ SEYDİ 40 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 181 58 MUHAMMED FATİH PAYAM SÜLEYMAN 41 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 GÜLFER PAMUKÇU VAKKAS 42 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 OSMAN AÇAR ALİ 43 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 HATİCE SALICI HACI 44 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 20 SAMET YILDIRIM HÜSEYİN 45 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 EMİNE KORKMAZ MUSTAFA 42 178 9 46 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 24 TILAMIZ YÜCEL VAKAS 23 47 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 DOĞAN KARAKAYA MEMET 48 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 NEBAHAT ABBASOĞLU MUSTAFA 49 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 HÜSEYİN SALICI MUSTAFA 50 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 NEJLA GÜNEŞHAN MUSTAFA 51 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 41 ZEYNEP BARAN SEYDİ 52 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 EMİŞEN GÜNEŞ VAKKAS 53 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 GÜLTEN ARSLAN MEHMET 54 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 62 ABİDİN ARSLAN HASAN 715 55 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 ZEYNEL LEBLEBİCİ VAKAS 56 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 AYŞE FATMA GÜRKAN REŞİD 57 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 MUSA GÜRKAN REŞİD 58 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MELİSA KARAKAYA MUSTAFA 59 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 AYNUR BÜYÜK VAKKAS 18 60 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 22 HAMİT YÜCEL MUSTAFA 61 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 SEÇİL PAMUKÇU İBRAHİM 62 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 23 CUMA YÜCEL VAKKAS 24 63 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 626 BATTAL SUNAR MUSTAFA 64 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 ABDURRAHMAN GÜNEŞHAN HÜSEYİN 17 65 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 6 66 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MESUT SALICI ABDULKADİR 67 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 SELVİ KARAKAYA KEMAL 68 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 22 EMİNE DERELİ MUSTAFA 69 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 FEYZU PAMUKÇU MUSTAFA 70 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 65 MESUT COŞKUN İSMAİL 71 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 ZÖHRE KAYA MUSTAFA 42 72 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 178 9 73 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 NEVRA ORUÇ MEMET GAZİ 18 74 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 ARİF PAMUKÇU MUSTAFA 75 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 FATMA KITIR MEMET GAZİ 18 76 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 MEMET ERKAN GÜRKAN MUZAFFER 77 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 ÜMMÜGÜLSÜM GÜRKAN HASAN HÜSEYİN 78 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 24 İSMAİL TAŞ HALİL 79 ADIYAMAN BESNİ YOLDÜZÜ 103 12 SERVİ TÜMER ALİ 18 30 80 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 TAYYAR GÜRKAN MEMET 81 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 AYŞE GÜRKAN MEMET 82 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 311 7 ERFAN GÜNEŞHAN HÜSEYİN 17 312 6 83 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MURTAZA LEBLEBİCİ VAKAS 84 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 DEVLET ÖZTÜRK HACI KARABEY 85 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 BENNAMİ KARAKUŞ HACI KARABEY 86 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 ÖMER KORKMAZ MUSTAFA 42 178 9 87 ADIYAMAN BESNİ OYRATLIK 172 36 MEMET KORKMAZ MUSTAFA 42 178 9 88 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MEMET MELİH KARAKAYA MUSTAFA 89 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 MUSTAFA KAFA AHMET 90 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 KADİR GÜRKAN ŞIHO 91 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 FATMA KARAKUŞ HACI KARABEY 92 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 NEJDET KAFA MUSTAFA 93 ADIYAMAN BESNİ ERDEMOĞLU 312 21 AHMET KARAKAYA ABDURRAHMAN 94 ADIYAMAN BESNİ KONUKLUK 0 477 GÜLER DOĞAN REŞİD

Basın No: ILN01969735

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