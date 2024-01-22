T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

NURDAĞI
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/365 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Bademli Mahallesi
ADA NO : 139
PARSEL NO : 5
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Bademli Mah. 139 Ada 5 parsel sayılı numaralı taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına tapuya kesin tescilitalep etmiştir.
Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01970925
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