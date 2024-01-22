T.C.

ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/416 Esas12/07/2023 İLAN

Davacı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Hazine Ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü ile Hüsnü, Şükrü, Aliye, Sıddıka, Abdullah Borca arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Kepeci mahallesi 68 ada 61 parsel taşınmazın eski malik ve gaip olduğu iddia edilen Hüsnü, Şükrü, Aliye ve Sıddıka 'nın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişiler hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2023/416 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.12/07/2023

GAİP

1-HÜSNÜ

2-ŞÜKRÜ

3-ALİYE

4-SIDDIKA

Basın No: ILN01864833

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