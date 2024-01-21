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T.C. SAKARYA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/924 Esas

DAVALI : TAREQ MAJEED JEBUR AL-NIDAWI Mithatpaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:26 İç Kapı No:3 Adapazarı / Sakarya

Davacı WED QAYS ABDULRAZZAQ ABDULRAZZAQ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından mahkememize verilen dava dilekçesi ile davalı ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, davalının sorumsuz, evine ve çocuklarına bakmadığını, evi 2 yıl önce terk ettiğini, kendisine şiddet uyguladığını, davalıdan boşanmayı, müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı 2000 TL olmak üzere 4000 TL iştirak nafakası, kendisi için 2000 TL yoksulluk nafakası talep ve dava etmiştir.

Davalı TAREQ MAJEED JEBUR AL-NIDAWI' e tebliğden itibaren "Belirlenen gün ve saatte 27/02/2024 günü saat 12.00 tarihli tahkikat duruşmasına gelmediği taktirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm kurulacağının HMK 147.maddesi gereğince karar verileceği hususu ile dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz dosyaya sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmaları ve başka yerlerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamaları yapmaları ve müzekkere yazılmasını sağlamaları talep edildiğinde müzekkerelerin elden takipli ibraz etmeleri için HMK 140/5 uyarınca 2 hafta kesin süre verilmesine, kesin süre içinde ara karar gereği yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayıldığı ihtaren 99071988966 yabancı kimlik numaralı Ameera Lateef ve Majeed Jebur oğlu, 02/06/1972 Irak doğumlu TAREQ MAJEED JEBUR AL-NIDAWI' e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01971406

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