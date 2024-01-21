İLAN

T.C.

KEMALİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/16 Esas

Davalı Kubilay Alpaslan 341******28 davacılar tarafından aleyhinize açılan davada; Erzincan İli Kemaliye İlçesi TopkapıKöyünde kain 119 ada 1 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırma ve daimi irtifak hakkı bedelinin tespiti davasıdır.Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açılacak davalarda görevli İdare Mahkemesi: Erzincan İdare Mahkemesi

Davalı tarafça,tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde, yukarıda husumetin yöneltileceği gösterilen idare aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargı da düzeltim davası açılabileceğinin bilinmesine,

Davalı tarafça 30 (otuz) günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açılması halinde, dava açıldığını ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceğinin bilinmesine,

Duruşma Günü: 21/02/2024 günü Saat: 10:30 dava dilekçesine, tebliğden itibaren 10 gün içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, durum ve koşullara görebu süre içerisindecevap vermenizçokzor yahutimkansız olduğutakdirdeyine 10 gün içerisindemahkemeye başvurmanız halindebir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süreverilebileceği, cevap vermediğiniz takdirdeilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınızile HMK'nın 147/2. maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edilebileceği, yokluğunuzda karar verilebileceği ilanen tebliğ olunur.

Mahkememizin 2023/16 E. Sayılı dosyasında Bilirkişiler Ayhan Yüzer, Ozan Gündüz, Önder Kazan raporunda:

Dava konusu taşınmazın Topkapı köyü TR2 Enerji Nakil Hattı güzergahına isabet eden direk yeri kamulaştırma ve daimi irtifak bedeli tespitinde taşınmazın bulunduğu mevki, mevcut kullanım durumu, direk yeri kamulaştırma ve daimi irtifak alanı göz önünde bulundurularak - taşınmazın değerlendirilmesi yapılmıştır. Dava konusu Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Topkapı Köyü, 119 ada 1 parselde bulunan taşınmazın dava tarihi itibariyle kamulaştırma ve daimi irtifak hakkı bedelleri toplamı 282,75 TL olarak hesaplanmıştır.

Bilirkişi raporunun, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik gördüğünüz hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebileceğiniz HMK 281. madde uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01970920

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