MARDİN KADASTRO MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2013/132 Esas KARAR NO : 2015/24 Mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Mahkememizin 10/06/2015 tarih ve 2013/132 Esas, 2015/24 Karar sayılı davada yapılan yargılama sonunda mahkememizce davacı Hazine ve davacı Bedrettin Yılmaz'ın davalarının kısmen kabulüne, müdahil Şikri Oktay ve arkadaşlarının davalarının reddine karar verilmiş olup, hükmün davacı Hazine vekili, davalı Süleyman Karakoyun, davalı Yaşar Karakoyun, davalı Ferhat Karakoyun, müdahil Şahabeddin Ayhan ve Şikri Oktay tarafından tarafından temyiz edilmesi üzerine,Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 2021/13430 Esas 2022/6912 Karar sayılı kararı ile davalı Süleyman Karakoyun, davalı Yaşar Karakoyun, davalı Ferhat Karakoyun, müdahil Şahabeddin Ayhan ve Şikri Oktay'ın temyiz itirazlarının reddi ile hükmün çekişmeli 90 parsel sayılı taşınmaz yönünden ONANMASINA; (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı Hazine vekili, davalı Süleyman Karakoyun, davalı Yaşar Karakoyun, davalı Ferhat Karakoyun, müdahil Şehabettin Ayhan ve Şikri Oktay temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün çekişmeli 85, 91, 92, 93, 95 ve 96 parsel sayılı taşınmazlar yönünden BOZULMASINA karar verilmiş olup, verilen karara Şikri Oktay, Şehabettin Ayhan tarafından karar düzeltme talepli dilekçe sunulmuş olup,

Yargıtay İlamı ile Şikri Oktay ile Şehabettin Ayhan'ın karar düzeltme dilekçesi ; Tüm yapılan araştırmalara rağmen bulunamayan İdris oğlu, 12/02/1977 doğumlu, 111*****522 TCKN'lu Yolbaşı nüfusuna kayıtlı Hüseyin ACAT'a, Mehmet Tevfik kızı01/07/1933 doğumlu, 134*****136 TCKN'lu Açıkköy nüfusuna kayıtlı Hediye Yılmaz'a, Mehmet Tevfik kızı, 05/01/1939 doğumlu, 134*****874 TCKN'lu, Açıkköy nüfusuna kayıtlı, Amşe TEMMO'ya , Mehmet Tevfik kızı 01/07/1932 doğumlu, 134*****290 TCKN'lu Açıkköy nüfusuna kayıtlı Cemile YILMAZ'a tebliğ edilememiş olup, Şikri Oktay ile Şehabettin Ayhan'ın karar düzeltme dilekçesi ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 13.09.2022 tarihli ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunabileceğiniz hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024

Basın No: ILN01970267

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