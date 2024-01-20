İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2015/490 Esas

KARAR NO : 2015/338

Davacı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. vekili tarafından davalılar KENAN GÜZEL, İBRAHİM ÇULU, VEDAT AYDIN, TALHA ŞEREF, MURAT GÖK, HASAN BEYAZKUŞ aleyhine mahkememizde açılan Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan İBRAHİM ÇULU, TALHA ŞEREF VE MURAT GÖK'ün dosyada mevcut adreslerine gönderilen tebligatların yapılamadan bila tebliğ iade edilmiş olduğu ve ilgili emniyet müdürlükleri vasıtasıyla yaptırılan adres araştırmalarına rağmen bu davalıların adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, İBRAHİM ÇULU, TALHA ŞEREF VE MURAT GÖK'e aşağıda içeriği yazılan mahkememizin 13/05/2015 tarihli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;.

1- Davacının davasının 6100 Sayılı HMK'nun 114/1-c ve 115/2. maddeleri gereğince usulden reddine,

2-Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine,

3-Harç ve yargılama giderlerinin görevli mahkemece değerlendirilmesine,

Dair tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme soncunda karar verildi. "

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/12/2023

Basın No: ILN01970127

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