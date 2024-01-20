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EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 00:01 Güncelleme 20 Ocak 2024, 09:21
Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 00:00 Güncelleme 20 Ocak 2024, 09:21

İ L A N

T.C. EDREMİT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1530 Esas 24/03/2023

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Hasan Bal'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 1 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24/03/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 25387326130

ADI SOYADI : HASAN BAL

BABA ADI : MELEK

ANA ADI : GÜLŞAN

DOĞUM TARİHİ : 15/12/1955

DOĞUM YERİ : İMRANLI

İKAMETGAH ADRESİ : YOKTUR

Basın No: ILN01863059

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