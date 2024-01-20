T.C. BAKIRKÖY 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2020/86 Esas

: 2023/514 Karar

İLAN

Sanık Yasin DAŞ (Ağabek oğlu 10/10/1982 Göle doğumlu, TC.No:171.....782)hakkında Mahkememizce yapılan açık yargılama sonucunda;

HÜKÜM ÖZETİ:

Banka Araç Olarak Kullanılmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin 22/11/2023 tarih 2020/86 Esas 2023/514 Karar sayılıkararı ile Sanık Yasin DAŞ hakkında 5237 Sayılı TCK.'nun 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 3 Yıl Hapis ve 23.900-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasınadair karar verilmiştir.

Mahkememizce gıyapta verilen karar sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebliğ işlemi başarısız olmuş ve karar tebliğ işlemi gerçekleşmemiştir. Bu nedenle iş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğden itibaren sanığın CMK.'nun 272/2 ve 273. Maddeleri gereğince 7 gün içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf talebi mümkün olmak üzere, aksi taktirde kararımızınkesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.17/01/2024

Basın No: ILN01970304

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