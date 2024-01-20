T.C.

ACIPAYAM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.87656788-2022/471-Ceza Dava Dosyası 19.01.2024 İLAN

ESAS NO:2022/471

KARAR NO:2023/418

Mahkememizin 18/09/2023 tarih 2022/471 Esas 2023/418 Karar sayılı ilam ile sanık Ramazan İnce'nin Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçundanHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin 8. fıkrası gereğince sanığın 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, kararı verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanık Ramazan İnce'ye tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla; 7201 sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile İTİRAZ yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01971391

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