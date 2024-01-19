T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/728 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Aşağıoba Mahallesi

ADA NO : 130

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : ‭‭217,52 m²

MALİKLERİNADVESOYADLARI: BİRCANÖZSEVİM-27403882194-BİRGÜL

AKKAR-21229334646- DÜRİYE BÜYÜKKAÇAR-26728163162-EMİNE YAVUZ-18139395188- EVREN YANIK-26218179994 -FARUK YANIK-25957177766 -FATMA YANIK-26560168554- GÜLCAN ATALAY-18337434306- GÜLSÜM YANIK-19333409596- KEZİBAN KARA-10489692290 -MEDİHA YANIK-26224179766 - NAMIK KEMAL YANIK-26245179028- NEJLA YANIK-26242179182 -NİLAY AĞAÇ-14326566980 -NURGÜL KARAKAYA-30646033544 - SİNAN YANIK-10546693734 -SONGÜL KÜÇÜKÇELİK-21157349248 - ÜMMÜNAZ YANIK-26209180244 -YALÇIN YANIK-26221179820 -YARKIN YANIK-26545169064 ZEKAYİ ÜNAL-17215425894 - ZEKİYE AK-18895425204 - ZÜLAL AYLA GÜNGÖR-21809511030 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Aşağıoba Mahallesi 130 ada 7 parsel sayılı taşınmazlarda davalıya ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 6-51 sayı ve 11/02/2009 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 421-38 sayılı ve 25/02/2009 tarihli yazısı ileonaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/728 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğinceilan olunur.29/12/2023

Basın No: ILN01969104

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