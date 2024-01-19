T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/734 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Aşağıoba Mahallesi

ADA NO : 108

PARSEL NO : 24 parsel

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : ‭‭278,3‬ m²

MALİKLERİNADVESOYADLARI:DAVALILAR :MUSTAFA TEOMAN-20758353654, ORHAN TOMAN-21052352190, NAFİ TEOMAN-20614354498, ŞENAY TEPE-17854418974, ŞUAYİP TOMAN-18334442694, RAFET TOMAN-26512171342

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Aşağıoba Mahallesi 108 ada 24 parsel sayılı taşınmazlarda davalıya ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 6-51 sayı ve 11/02/2009 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 421-38 sayılı ve 25/02/2009 tarihli yazısı ileonaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/734 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğinceilan olunur.29/12/2023

Basın No: ILN01969115

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