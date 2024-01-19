İLAN

T.C.

SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/468 Esas

DAVALILAR :1-Mehmet Kavcu

2-Meryem GEzgin

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan

yargılamasında;

Mahallinde bilirkişiler marifeti ile keşif yapıldığı, bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu, dava konusu taşınmazın bedelinin bilirkişi raporu ile 11.816,40 TL olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar ve İLANEN tebliğ olunur.

Basın No:ILN01969741

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