T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/6

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi

MEVKİİ : Evci Köyü/Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 136

PARSEL NO : 25

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI :İMAT YILMAZ - 29347876512

MÜGE KADİŞ - 29272879084

İDARENİN ADI : MERSİN VALİLİĞİYATIRIM İZLEME VEKOORDİNASYON BAŞKANLIĞI STRATEJİ VE KOODİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Köyü/Mahallesi, 136 Ada, 25 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.05/01/2024

Basın No: ILN01968931

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