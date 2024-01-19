T.C.MERSİN7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DOSYA NO : 2024/6
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi
MEVKİİ : Evci Köyü/Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 136
PARSEL NO : 25
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :İMAT YILMAZ - 29347876512
MÜGE KADİŞ - 29272879084
İDARENİN ADI : MERSİN VALİLİĞİYATIRIM İZLEME VEKOORDİNASYON BAŞKANLIĞI STRATEJİ VE KOODİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Köyü/Mahallesi, 136 Ada, 25 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.05/01/2024
Basın No: ILN01968931
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