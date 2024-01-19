T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2023/176 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/176 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 6717 Ada, 29 Parsel, tarla nitelikli taşınmaz ...

Adresi : Erler Mahallesi, Borucununhan Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 43.209,32 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tarımsal alan ? park ? rekreasyon alanı ve yol olarak belirtilmektedir. Taşınmaz 3083 sayılı Yasaya göre toplulaştırma görmüştür.

Kıymeti : 8.600.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 14:55 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01969731

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