Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/55 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/55 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Sarıyer İlçe, M.Ayazağa Mahalle, 3805 Ada No, 24 Parsel No , 290,00 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Nit. Otopark Olan Taşınmazın Borçluya Ait 21/100 Hissesi. Adresi: Huzur Mah. İmam Çeşme Yolu Caddesinde Kalmakta (3805 Ada 24 Parsel Otopark Nitelikli) Sarıyer / İSTANBUL

Kıymeti: 2.436.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 15:00 Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2024 - 15:00

12/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01969376

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