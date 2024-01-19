T.C. İSTANBUL 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1114 Esas

İLAN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık olup Abdullah ve Rabıa oğlu 01/01/1999 d.lu, Afganistan uyruklu Ruhullah Habıbı'nın adresinde bulunamadığı, yeni adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından,

Sanık Ruhullah Habıbı hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda TCK 204/1, 62, CMK 231/8. Maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verilerekdenetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemediğinde kamu davasının düşürülmesine, kasten suç işlediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasının ihtar edilmesine, 2022/17401 sırasında kayıtlı suça konu ikamet izin belgesinin dosyada delil olarak saklanmasına, yargılama gideri yapılmadığından karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

İş bu hüküm özetine dair ilanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren (ilanen tebliğ tarihi son ilan tarihinden 7 gün sonraki tarihtir) 7 gün içerisinde mahkememize verilecek veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesi vasıtasıyla mahkememize gönderilecek dilekçeyle veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutulacak tutanakla, tutanağın Hakime onaylatılarak, cezaevinde bulunulması halinde cezaevi vasıtasıyla gönderilecek dilekçeyle veya cezaevi müdürüne beyanda bulunularak tutulacak tutanakla karara karşı İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz yolunun açık olduğu, itiraz edilmediğinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01970456

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