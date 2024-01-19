İSTANBUL 16. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/261 Esas

KARAR NO : 2023/1484

Davacı ŞEBNEM GENÇ tarafından davalı ALİ RIZA GENÇ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının 22/12/2023 tarihinde yapılan açık yargılaması sonunda;

"...1-Davanın kabulü ile; İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, ORTABAYIR Mahallesi, Cilt:9 , Hane:181 , BSN:8 'de nüfusa kayıtlı, C...N ve A...N kızı, BERLİN ../../1979 doğumlu, 468.....308 TC kimlik nolu, ŞEBNEM GENÇ ile aynı yer nüfusu BSN:4 'de kayıtlı, H...Nve A..Eoğlu, SİLİFKE ../../1962doğumlu, 468.....170TC kimlik nolu, ALİ RIZA GENÇ 'inTMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Dosyada adli yardım talebi kabul edildiğinden yatırılmayan 269,85 TL peşin harç ve 269,85 TL başvurma harcının davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan 80,00 TL iki adet tebligat ve bir adet müzekkere giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4-Suç üstü ödeneğinden karşılanan 42,00 TL bir adet tebligat gideri, 3.000,00 TL üç adet bilirkişi reddiyatı, 19.680,00 TL üç adet Basın İlan Kurumu gideri olmak üzere toplam 22.722,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,..." karar verilmekle ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna müracaat edilmediği takdirde kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01970335

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