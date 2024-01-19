T.C. DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ

İLANEN TEBLİGAT

SAYI : 2021/1123 Esas 15/01/2024 Davacı DSİ Genel Müdürlüğü ile Davalılar GÜLBAHAR ÇİLE ve DİĞERLERİ arasında Dairemizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir:1-Davacı idarenin istinaf başvurusununKISMEN KABUL, KISMEN REDDİ ile; HMK'nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/10/2020 tarihli 2018/475 Esas 2020/537 Karar sayılıKARARININ KALDIRILMASINA, yeniden hüküm oluşturulmasına,

Dosyamızda belirtilen adresinde ikamet ettiği bilinen davalı Gülbahar ÇİLE (TCN:36107286092) tüm aramalara rağmen adresinde bulunamadığından ve adresi de yapılan araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden Karar İlamı ile Temyiz Dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde Dairemiz Kararı İlamı ve Temyiz Dilekçesine beyanda bulunmanız aksi taktirde beyanda bulunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu karar evrağı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01969327

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