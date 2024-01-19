T.C.

BAYBURT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLAN

DOSYA ESAS NUMARALARI: 2023/966-969-967-970-971-968-

DavacıBAYBURT İL ÖZEL İDARESİtarafından mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası nedeniyle;

a)Davacı BAYBURT İL ÖZEL İDARESİtarafından aşağıda isimleri yazılı davalılar hakkında kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının açıldığı;

b)Dava konusu Bayburt ili sınırları ile ilgili olarak, ilgililerin taşınmaz malların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize bildirilmelerinin gerektiği;

c)İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı, idari yargıda iptal ve idari yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, bu davalarda husumetin BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ NE yöneltilmesi gerektiği;

d)Süresi içinde İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği;

e)Kamulaştırma bedelinin Türkiye Vakıflar Bankası A.A.O. Bayburt Şubesine yatırılacağı;

f)Mahkeme esas numarası, Davalısı, Tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, Kamulaştıracak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevki pafta, ada parsel numarası vasfi, yüz ölümü;

Esas No: 2023/966

Dava konusu Bayburt İli, Merkez İlçesi Arpalı Beldesi Hürriyet Mahallesi 120 Ada 107 Parsel'de kain taşınmazın 1.592,37 m2 kısmı kamulaştırma,

Esas No: 2023/967

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Nişantaşı Köyü 125 ada 6 parsel sayılı taşınmazın, 11.594,75 m2'lik kısmı kamulaştırma,

Esas No: 2023/968

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Nişantaşı Köyü 125 Ada 43 parsel sayılı taşınmazın, 27.154,32 m2'lik kısmı kamulaştırma,

Esas no: 2023/969

Dava konusu Bayburt İli, Merkez İlçesi Nişantaşı Köyü 125 Ada 94 Parselde kain taşınmazın tamamının kamulaştırma,

Esas No: 2023/970

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Nişantaşı Köyü 125 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, 30.404,77 m2'lik kısmı kamulaştırma,

Esas No: 2023/971

Dava konusu Bayburt İli Merkez İlçesi, Arpalı Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, 285 ada 41 parsel sayılı taşınmaza kayıtlıyken ifraz sonucu 285 ada 61 parsel sayılı taşınmazın, 1.557,21 m2'lik kısmı üzerinde kamulaştırma,

Basın No: ILN01969810

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