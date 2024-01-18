T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/717 Esas

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen arar kararı uyarınca;

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketince "380kV Manavgat 380-Oymapınar Enerji İletim Hattı" güzergahında kalan taşınmazların irtifak hakkı tesis etmek ve pilon yeri dikilmesi nedeniyle 03/10/2017 tarih ve 21-360 sayılı "Kamu Yararı Kararı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 24/10/2017 tarih ve 2630 sayılı yazısı ile onaylanmış ayrıca bir takım dosyalar bakımından 154 kV Manavgat- Manavgat HES Enerji İletim Hattı güzergahında kalan taşınmazlarda yine irtifak ve pilon yeri dikilmesi nedeniyle 30/12/1988 tarih ve 11947 sayılı "Kamu Yararı Kararı" Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığının 18/05/1967 tarih ve sayılı yazısı onaylanmış ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların öncelikle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 7. Maddesi gereğince gerekli idari işlemler yapılmış olup, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasayla değişik 8. Maddesi uyarınca öncelikle pazarlık satın alma usulü uygulanmış ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. Maddesi gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyalarda parsel numaraları ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmıştır.

A)2942 Sayılı Kamulaştırma yasasının 10/3-d maddesi uyarınca; aynı yasanın 14 maddesinde öngörülen süre içesinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı 30 gün içinde düzeltim davası açabileceği,

B)Açılacak davalarda husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne

C)Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,D)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Manavgat şubesine yatırılacağı, E)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa tüm savunmalarını ve delillerini tebliğ ve ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmelerinin gerektiği, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.

DOSYA DAVALI İLÇE KÖY/MAH ADA PARSEL NİTELİK M. KARE 2023/717 E. Summa Turizm Yat. A.Ş. Manavgat Hocalı 185 22 ve 31 Tarla 5453,62m2 ve 2103,77m2 2023/718 E. Ali Toprak mirasçılarıRukiye Toprak ve Diğerleri Manavgat Hocalı 185 24 Tarla 464,98m2 2023/719 E. Ayfer Parmaksız Manavgat Hocalı 170 57 Tarla 582,04m2 2023/720 E. Hatice Köken mirasçıları Mehmet Köken ve diğerleri Manavgat Hocalı 170 93 Tarla 133,45m2 2023/721 E. Mehmet Toprak mirasçıları Durdu Toprak ve diğerleri Manavgat Hocalı 170 96 Tarla 97,24m2 2023/722 E. Asiye Üstündağ Manavgat Hocalı 176 30 Tarla 594,13m2 2023/723 E. Mustafa Köken mirasçıları Hatice Köken ve diğerleri Manavgat Hocalı 176 39 Tarla 283,90m2 2023/724 E. Rukiye Yaşar Manavgat Hocalı 176 7 Tarla 235,79m2 2023/725 E. Döndü İnal ve diğerleri Manavgat Hocalı 174 30 Tarla 15684,20m2 2023/726 E. Ali Ballı mirasçıları Mehmet Ballı ve diğerleri Manavgat Hacıobası 103 203 Tarla 69,14m2 2023/727 E. Ali Boz Manavgat Güzelyalı 176 143 Tarla 57,29m2 2023/728 E. Ali Tülü ve Ayşe Suçiçeği mirasçıları Ali Suçiçeği ve diğerleri Manavgat Uzunkale 112 3 Tarla 95,47m2 2023/729 E. Mehmet Köse mirasçıları Ayşe Rüzgar ve diğerleri Manavgat Oymapınar/Iğrışlar 399 18 Tarla 11386,21m2 2023/730 E. Cemile Cura ve diğerleri Manavgat Oymapınar/Iğrışlar 398 4 Tarla 319,05m2 2023/731 E. Hakan Zenci Manavgat Oymapınar/Iğrışlar 397 5 Tarla 811,84m2 2023/732 E. Hüseyin Bodur Manavgat Oymapınar/Iğrışlar 158 2 ve 3 Tarla 1685,84m2 30,53m2 2023/733 E. Ballı Ünal ve diğerleri Manavgat Ulukapı 225 3 Tarla 498,19m2 2023/734 E. Ayşe Şahin ve diğerleri Manavgat Ulukapı 149 22 Tarla 5636,10m2 2023/735 E. Ali kızı Fatma Öksüz Manavgat Ulukapı 199 75 ve 76 Tarla 4380,87m2 100,00m2 2023/736 E. Ramazan Şenol mirasçıları Menekşe Şenol ve diğerleri Manavgat Ulukapı 243 13 ve 14 Tarla 6898,23m2 ve 64m2 2023/737 E. Fatma Yüksel ve diğerleri Manavgat Ulukapı 149 20 Tarla 708,32m2 2023/738 E. Jülide Ankaralı ve diğerleri Manavgat Ulukapı 189 1 Kargir Bina ve Tarla 4065,05m2 2023/739 E. Gülsüm Yüksel Manavgat Ulukapı 154 1 Tarla 287,03m2 2023/740 E. İbrahim Arslan mirasçıları Havva Tunç ve diğerleri Manavgat Ulukapı 149 23 Tarla 812,66m2 2023/741 E. Mehmet Ay mirasçıları Mustafa Ay ve diğerleri Manavgat Ulukapı 149 28 Tarla 232,19m2 2023/742 E. Bilal Ay ve diğerleri Manavgat Ulukapı 149 29 Tarla 1896,93 ve 100,00 m2 2023/743 E. Hasan Hüseyin Sungur, Ahmet Kara, Hatice Kara, Ümmü Kara mirasçıları Ramazan Kara ve diğerleri Manavgat Ulukapı 153 1 Tarla 1534,00m2 2023/744 E. Osman Gedik, Emine Aydın, Kamile Yüksel, Sabu Güvercinli, Ayşe Teke, Yusuf Çalı mirasçıları İsa Gedik ve diğerleri Manavgat Ulukapı 188 2 Tarla 1736,38m2 2023/745 E. Şerife Yavuz ve diğerleri Manavgat Ulukapı 199 26 Tarla 557,48m2 2023/746 E. Osman Yıldız Manavgat Ulukapı 199 27 (ifrazen 68 ve 69) Tarla 3572,50m2 100,00m2 2023/747 E. Havva Uysal Manavgat Ulukapı 145 2 Tarla 1097,05m2 2023/748 E. Menekşe Şenol ve diğerleri Manavgat Ulukapı 242 2 Tarla 2785,13m2 2023/749 E. Mahmut Yılmaz mirasçıları Osman Yılmaz ve diğerleri Manavgat Ulukapı 219- 224 34-1 Tarla 2217,96m2-3492,25m2 2023/750 E. Mehmet Ali Yılmaz mirasçıları Hüseyin Baş ve diğerleri Manavgat Ulukapı 223 1 Tarla 5560,17m2 2023/751 E. Rukiye Çelik ve diğerleri Manavgat Ulukapı 188 5 (ifrazen 16 ve 17) Tarla 5115,05m2 49,00m2 2023/752 E. Mustafa Özen ve diğerleri Manavgat Ulukapı 187 28 Tarla 501,80m2 2023/753 E. Hatice Çağlak, Şükrü Yıldırım ve Halit Öz mirasçıları Ahmet Aydın ve diğerleri Manavgat Ulukapı 219 1 Tarla 6919,38 ve 49,00m2

Basın No: ILN01969410

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