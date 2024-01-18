T.C. KANDIRA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/533 Esas

Kocaeli/Kandıra Balcı, Akdurak ve Duraçali Mahallelerinde bulunan muhtelif taşınmazlar hakkında Yasin Güneş'in açtığı elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davasında, 05/03/2024 günü saat 09.40'ta duruşmaya gelmek ve iş bu davada terekeye dahil elbirliği mülkiyetine konu taşınmazlar üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi talep edilmiş olduğundan, elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak itirazı olması halinde bildirmesi veya ortaklığın giderilmesi davası açmak için tarafına bir haftalık kesin süre verildiği, aksi halde MK 644 maddesi gereğince elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürüleceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere, Kenan ve Berrin kızı 550****422 T.C. nolu HATİCE PALA'ya ilan olunur.

Basın No: ILN01968628

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