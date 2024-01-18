T.C.
AKSARAY(SULH HUKUK MAHKEMELERİ) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/78 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/78 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.24/11/2023
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İlçe Taşpazar Mah.4484 Ada 3 Parsel B Blok Zemin Kat: 4 Nolu Bağımsız Bölüm
Yüzölçümü : Brüt 50 m2 Net: 40 m2
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı 24/11/2000
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 13:42
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 13:42
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 13:42
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN01967950
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