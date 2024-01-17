T.C. VAN 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/648 Esas

DAVACI : CİHAN TAKIS-51574103062 VEKİLİ : Av. SUAT ÇAKMAK - [16422-24087-31248] UETS

DAVALILAR : 1- FARUK UÇAK-16292633956 - 2- M. ALİ UÇAK-16349632048

Davalı M. Ali UÇAK'ın; Demirtaş Mahallesi Sarpur Sokak No:20 Osmangazi/Bursa, Bademli Mahallesi Simge Sokak Barış Sitesi No:13 Mudanya/Bursa, Demirtaş Paşa Mahallesi Kardelen Sokak No:23 Osmangazi/Bursa adreslerine ayrı ayrı çıkarılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle tebligatların yapılamadığı, M. Ali UÇAK'ın elektronik tebligat adresinin de bulunmadığı ve başkaca adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmıştır, İş bu dosyaya ilişkin; 6100 sy.lı HMK.nun 122, 127.ve 129 md. gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesinin sunulması, HMK.nun 116, 117. md. gereğince varsa ilk itirazları cevap dilekçesinde ileri sürülmesi, HMK. nun 128. md. gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığı taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 md. gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağı mahkememizce kabul edilebileceğini ihtarına hususu davalı M. Ali UÇAK'a ilanen tebliğ olunur. 15/01/2024

Basın No: ILN01967998

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